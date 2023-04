Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung zwischen Familienangehörigen/ Ekelerregender Beschuldigter

Leubsdorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gerieten zwei Familienangehörige in der Ortslage Leubsdorf in Streit. Der 46-jährige Gastgeber aus Leubsdorf beherbergte seinen 50-jährigen Onkel aus Bonn. Beide Parteien sprachen stark dem Alkohol zu und gerieten sicherlich auch in Folge der Alkoholisierung in eine handfeste Auseinandersetzung. Der 50-jährige Beschuldigte aus Bonn konnte durch eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung nicht mehr angetroffen werden. Der Gastgeber erlitt multiple und stark blutende Wunden im Gesicht. Er wurde zur weiteren Behandlung zunächst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und im Nachgang zwecks weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle sistiert. Auf der Dienststelle verhielt er sich weiterhin aggressiv und zudem ekelerregend. So urinierte er in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion ohne Vorankündigung auf den Boden. Gegen die beiden Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Weiterhin wird der 46-Jährige für entstandene Reinigungskosten aufkommen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell