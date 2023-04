Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug unsicher geführt

Eichelhardt (ots)

Am Samstag, dem 15.04.2023, gegen 09:02 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen darüber informiert, dass auf der B 256 von Mammelzen kommend in Fahrtrichtung Bruchertseifen ein Pkw in unsicher Fahrweise geführt wurde. Der Fahrzeugführer konnte durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 51 Jahre alte Fahrer deutlich alkoholisiert und nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Dem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten haben, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

