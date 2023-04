Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 15.04.2023

Betzdorf (ots)

Alsdorf

Beleidigung am 14.04.2023, 13.20 h, in Alsdorf, Hauptstraße und Fahren ohne Pflichtversicherungsschutz Ein 43-jähriger bereits hinreichend polizeibekannter Mann beleidigte massiv einen Mitarbeiter der Daadetalbahn, weil dieser einfach nur seinen Job machte. Durch die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung wurde der Mann letztlich wegen seines Verhaltens aus dem Zug verwiesen. Er wurde auch noch darauf aufmerksam gemacht, dass er den von ihm mitgeführten E-Scooter ohne ein entsprechendes Versicherungskennzeichen nicht im öffentlichen Verkehrsraum führen dürfe. Als die Polizeibeamten die Einsatzörtlichkeit verließen, konnten sie im letzten Augenblick erkennen, dass der 43-jährige auch diese Anweisung nicht befolgte, in dem er einfach mit seinem Gefährt am Straßenverkehr teilnahm. Nun folgen weitere Strafanzeigen und der E-Scooter wurde eingezogen.

Betzdorf

Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung am 14.04.2023, 13.30 h, in Betzdorf, Bahnhofstraße Ein 14-jähriger Schüler wurde am Busbahnhof nach dem Aussteigen aus dem Schulbus von zwei gleichaltrigen Mitschülern abgefangen, zur Seite zitiert, dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden gerissen. Anschließend trat man ihm noch ins Gesicht. Der 14-jährige Angegriffene wurde dabei verletzt. Die Täter konnten flüchten, sind aber weitestgehend bereits ermittelt worden. Diesen drohen jetzt Strafanzeigen.

Niederdreisbach

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 14.04.2023, 13.50 h, in Niederdreisbach, Hauptstraße Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße (K 112) aus Richtung Weitefeld kommend in Richtung der L 280, als er in Höhe der Schulstraße aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw eines 54-jährigen kollidiert. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 7.500.-EUR.

Daaden

Körperverletzung am 14.04.2023, 09.15 h, in Daaden, Goethestraße Eine 42-jährige Lehrerin der Realschule Plus in Daaden wurde von einem 14-jährigen Schüler derart geschubst, dass sie rücklings zu Boden fiel und sich dabei den Arm brach. Der 14-jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Herdorf

Verkehrsunfall mit Personenschaden am 14.04.2023, 17.55 h, in Herdorf, Schneiderstraße Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Schneiderstraße in Richtung Neunkirchen und wollte in Höhe der SB-Tankstelle nach rechts auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah sie einen auf dem Gehweg in die gleiche Richtung fahrenden 65-jährigen Fahrradfahrer. Dieser erkannte die Situation, machte eine Vollbremsung und stürzte dabei über den Lenker zu Boden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es glücklicherweise nicht, der Radfahrer verletzte sich jedoch beim Sturz leicht.

Daaden

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am 15.04.2023, 00.23 h, in Daaden, Saynische Straße Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Saynische Straße, als plötzlich etwa in Höhe der Mittelstraße ein 31-jähriger Mann unerwartet aus einem Gebüsch kurz vor dem Pkw auf die Straße sprang. Der 30-jährige konnte nur durch eine Vollbremsung ein Überfahren der Person verhindern. Durch eine eingeleitete Fahndung wurde der 31-jährige Mann kurze Zeit später angetroffen. Es handelt sich um einen Lkw-Fahrer, der übers Wochenende in Daaden gestrandet war und kräftig dem Alkohol zugesprochen hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt, eine Sicherheitsleistung angeordnet und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Neben einer Strafanzeige werden dem 31-jährige auch noch sonstige anfallenden Kosten aufgetragen.

Mudersbach

Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss am 15.04.2023, 01.35 h, in Mudersbach, OT Niederschelderhütte, Kölner Straße Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel ein 31-jähriger Pkw-Fahrer auf, bei dem drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Weitere Anzeigen folgen.

