POL-PDNR: Nachtrag zu Verkehrsunfall auf der B 42 bei Hammerstein

Neuwied (ots) - Am Freitag, dem 14.04.23 gegen 16:40 Uhr, sollte im Rahmen der Streife ein schwarzer Polo mit angebrachten amtlichen Kennzeichen NR- Z 1009 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dem Fahrzeug wurden im Bereich der B 256 in Fahrtrichtung Weißenthurm mittels Leuchtschrift Stopp Polizei in Kombination mit eingeschaltetem Blaulicht Anhaltezeichen ...

mehr