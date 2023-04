POL-PDNR: Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42

Bad Hönningen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Ringstraße in Bad Hönningen das vordere amtliche Kennzeichen NR UA 291 von dem dazugehörigen PKW entwendet. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Pressestelle Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

