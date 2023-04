POL-PDNR: Mudersbach - Unfallflucht- Verursacher meldet sich bei der Polizei

Leubsdorf (ots) - Am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen geparkten Pkw in der Linzer Straße einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür des Fahrzeugs aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

