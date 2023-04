POL-PDNR: Drogen konsumiert

Rheinbrohl (ots) - In der Nacht zum Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein Bistro in der Kirchstraße einzubrechen. Nachdem sie zwei Außentüren, welche zu dem Innenraum führten, ausgehebelt hatten, scheiterten die Täter an einer weiteren Tür. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

