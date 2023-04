Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Pkw schleudert gegen die Schutzplanken

Herdorf (ots)

Am 13.04.2023, gegen 13.30 Uhr befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Renault die Landesstraße 285 aus Daaden kommend in Richtung Herdorf. Im Verlauf der Strecke geriet die Fahrerin infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralles drehte sich der Kleinwagen und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt; am Pkw und der Schutzplanke entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell