POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl (Anhänger) NR-YA 753

Rheinbreitbach (ots) - In der Nacht vom 11.04.23,22:00 Uhr und dem 12.04.23, 07:45 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in Rheinbreitbach, Josefstraße in ein Gartenhaus eingebrochen und zwei E-Bikes der Marke Telefunken entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pi.linz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

