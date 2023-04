Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hundehalterin nach Verkehrsunfall gesucht

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 17:20 Uhr in der Dasbacher Straße in Breitscheid, Ot. Siebenmorgen ein Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer erfasste mit seinem Fahrzeug einen Hund, der die Fahrbahn überquerte. An dem PKW entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront. Der angefahrene Hund lief anschließend in Richtung Rosenstraße weiter. Dort traf der PKW Fahrer auf die Hundehalterin. Hierbei handelt es sich um eine Frau im mittleren Alter. Nach einem kurzen Gespräch lief die Hundehalterin weiter, um den Hund einzufangen. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen grauen Jack Russell. Aufgrund der Aufregung wurde vergessen, die Personalien auszutauschen. Die Hundehalterin, bzw. Zeugen, die Hinweise auf deren Identität geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

