POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 17:20 Uhr in der Dasbacher Straße in Breitscheid, Ot. Siebenmorgen ein Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer erfasste mit seinem Fahrzeug einen Hund, der die Fahrbahn überquerte. An dem PKW entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront. Der angefahrene Hund lief anschließend in Richtung Rosenstraße weiter. Dort traf der PKW Fahrer auf die Hundehalterin. ...

mehr