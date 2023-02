Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer beschädigt geparkte Autos, einen Streifenwagen und spuckt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Samstagabend (25.02., 19.55 Uhr) meldeten Zeugen einen fahrradfahrenden Mann, welcher mehrere Autos an der Blessenstätte beschädigt hat. Der beschriebene Radfahrer wurde durch die Polizisten an der Herzebrocker Straße aufgetan. Als die Beamten mit dem Streifenwagen neben ihm fuhren, trat er während der Fahrt gegen den Wagen. Als er wenig später anhielt, warf er sein Rad gegen das Auto der Polizisten. Dabei beleidigte der 35-jährige Gütersloher sie ohne Unterlass und zeigte sich erschreckend verbal aggressiv. Zudem drohte er und spuckte einen Beamten in das Gesicht. Der Mann wurde später in ein Krankenhaus eingewiesen.

