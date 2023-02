Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Wohnhaus und Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ehmen, Kreuzkamp

20.02.2023, 17.30 Uhr bis 21.02.2023, 10.30 Uhr

Wolfsburg, Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 21.02.2023, 19.15 Uhr bis 22.02.2023, 08.35 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in Ehmen und zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Geschäft in Fallerleben ein. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt.

Die Abwesenheit der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße Kreuzkamp in Ehmen nutzten zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagvormittag unbekannte Täter, um in das Wohnhaus einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnisse beschädigten die Einbrecher die Rollläden eines im rückwärtigen Bereich befindlichen Fensters und verschafften sich gewaltsam Zutritt. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie Schränke nach Wertgegenständen.

Am Mittwochmorgen verständigte der Mitarbeiter eines Geschäftes für Tierbedarf in der Wolfsburger Landstraße in Fallersleben die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass in das Gebäude eingebrochen worden war. Zu Beginn seiner Arbeit bemerkte der Angestellte wider Erwarten geöffnete Schranktüren. Nach bisherigen Ermittlungen versuchten die Einbrecher zudem, einen Tresor zu öffnen. Dies gelang ihnen nicht. Wie sich die Täter Zugang zum Gebäude verschafft haben ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell