POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus -Täter überwinden Terrassentür

Lehre (ots) - Lehre, Essehof, Forstweg 18.02.2023, 22.00 Uhr bis 19.02.2023, 07.00 Uhr Lehre, Flechtorf, Am Alpersberg 18.02.2023, 11.30 Uhr bis 19.02.2023, 10.00 Uhr In der Gemeinde Lehre brachen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag in zwei Häuser in Essehof und Flechtorf ein. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zunächst entdeckte der Inhaber ...

