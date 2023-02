Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Lehre (ots)

Lehre, Essehof, Forstweg

18.02.2023, 22.00 Uhr bis 19.02.2023, 07.00 Uhr

Lehre, Flechtorf, Am Alpersberg

18.02.2023, 11.30 Uhr bis 19.02.2023, 10.00 Uhr

In der Gemeinde Lehre brachen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag in zwei Häuser in Essehof und Flechtorf ein. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Zunächst entdeckte der Inhaber eines Hauses im Forstweg in Essehof am Sonntagmorgen, dass bei ihm eingebrochen worden sei. Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass sich unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoß Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Im Haus durchsuchten die Einbrecher die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit nicht bekannt. Die Täter konnten das Gebäude unerkannt verlassen.

Gegen Abend wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Alpersberg in Flechtorf verständigt. Dort gelangten Einbrecher über die Terrassentür in das Haus und durchsuchten Schränke und Schubladen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unbekannt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in Essehof und Flechtorf gibt ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 2.Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell