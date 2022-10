Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Durch das Bellen der Nachbarshunde wurde ein Zeuge in der Neuen Torstraße um 1:30 Uhr am Samstag (08.10.2022) auf zwei Personen in einem Innenhof aufmerksam. Er forderte sie auf, das Grundstück zu verlassen. Um kurz nach 2 Uhr entdeckte er sie jedoch wieder und drohte die Polizei zu rufen, woraufhin sie flüchteten. Am nächsten Tag entdeckten Anwohner, Einbruchsspuren an einer Eingangstür. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer zwischen 18 und 35 Jahren, beide haben nach Zeugenaussagen eine normale Statur. Einer trug ein Basecap, der andere einen blauen Jogginganzug mit weißen Längsstreifen. Wer Hinweise auf die Männer geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

