Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung

Übach-Palenberg (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Übach-Palenberg, ein 28-jähriger Mann aus Bensheim sowie eine 33-jährige Frau aus Alsdorf waren am Sonntag (5. Juni), gegen 2.25 Uhr, zu Fuß auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie von zwei hinter ihnen in gleicher Richtung gehenden Männern verbal beleidigt wurden. Daraufhin blieben sie stehen und sprachen die Männer an. Beide schlugen daraufhin sofort auf die Gruppe ein. Als ein weiterer Passant aufmerksam wurde, entfernten sie sich in Richtung Roermonder Straße. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte eine tatverdächtige Person kurz darauf auf der F.W.-Raiffeisen-Straße angetroffen werden. Seine Personalien wurden festgestellt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. Der zweite Täter konnte nicht angetroffen werden. Er war zirka 20 bis 25 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß und hatte schwarze lockige Haare. Er trug einen schwarzen Pullover mit roter Aufschrift, blaue Jeans und hatte eine dunkle Umhängetasche bei sich. Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Auch über das Hinweisportal der Polizei im Internet oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis können Hinweise gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell