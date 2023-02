Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Mariental (ots)

Mariental, Dammröder Berg

17.02.2023, 08.50 Uhr bis 19.02.2023, 14.25 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Dammröder Berg in Mariental-Horst ein. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Hauseigentümer verließen ihr Grundstück am Freitagmorgen. Als sie am frühen Sonntagnachmittag zurückkehrten, stellten sie fest, dass Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen durchsucht worden waren. Bei der Spurensuche durch die alarmierten Polizeibeamten wurden Aufbruchspuren an einer Terrassentür festgestellt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

