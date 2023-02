Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Fitness-Studio - Täter werden gestört und flüchten unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Alter Damm

20.02.2023, 00.30 Uhr

Zwei unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag in ein Fitness-Studio in der Straße Alter Damm in Vorsfelde ein. Als sie offenbar bemerkten, dass sie durch einen Zeugen beobachtet wurden flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt.

Am Montag um kurz nach Mitternacht bemerkte eine Reinigungskraft mit einem Kollegen zu Beginn der Arbeit, dass sich zwei Personen in dem Fitness-Studio in der Straße Alter Damm aufhielten. Da die Zeugen aufgrund der Uhrzeit davon ausgingen, dass dies nicht seine Richtigkeit hatte, verständigten sie umgehend die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizei kurze Zeit später waren keine Einbrecher mehr in dem Gebäude. Die Beamten stellten fest, dass die Täter sich gewaltsam durch eine rückwärtige Glastür Zutritt zu dem Studio verschafft haben. In den Räumlichkeiten wurden einige Schränke geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Offenbar wurden die Einbrecher durch die Zeugen gestört, so dass die Täter fluchtartig das Gebäude verschließen und in unbekannte Richtung entkommen konnten.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell