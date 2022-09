Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sibbesse

Hildesheim (ots)

SIBBESSE (neu) - Am 24.09.2022 kam es gegen 19:15 Uhr in der Almstedter Str. in Sibbesse- Almstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge konnte zu diesem Zeitpunkt beobachten, wie ein Dacia in einer Parklücke zurücksetzte und den dahinter befindlichen, ordnungsgemäß geparkten Skoda berührte. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen vom Dacia, konnte aber Fahrer oder Fahrerin nicht erkennen. Aufgrund einer Abfrage des Kennzeichens, war zu erwarten, dass der Dacia zurückkehrt, denn die Halteranschrift befand sich am Unfallort.

Nach ungefähr anderthalb Stunden kehrte der Dacia zurück und es stieg ein Ehepaar (71-jährige und 82-jähriger) aus dem Dacia aus. Auch das konnte der Zeuge beobachten und benachrichtigte erneut die Polizei. Die Beamten suchten die Anschrift auf, befragte das Ehepaar und nahmen den Dacia in Augenschein. Das Ehepaar ließ sich nicht zum Sachverhalt ein. Sie gaben lediglich an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Unklar ist also noch, wer von beiden den Dacia zum Unfallzeitpunkt gefahren ist.

Zeugen, welche den Unfall bemerkt haben oder Angaben darüber machen können, wer den Dacia zum Unfallzeitpunkt gefahren ist, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell