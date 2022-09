POL-HI: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots) - Hildesheim (mst) - Bereits am Freitagvormittag des 23.09.2022 kam es auf dem Parkplatz am Berghölzchen zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Bislang unbekannte Beschuldigte zerstörten Seitenscheiben an beiden Pkw und entwendeten daraufhin persönliche Gegenstände aus den Fahrzeugen. Der Tatzeitraum wird zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen auf den Freitagmorgen, zwischen 07:30 Uhr und 11:20 ...

mehr