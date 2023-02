Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Zeuge durch Reizstoff des Täters leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An der Vorburg

18.02.2023, 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde ein unbekannter Täter von einem Mitarbeiter eines Geschäftes in der Straße An der Vorburg bei einem Ladendiebstahl erwischt. Der Täter bedrohte den Mitarbeiter und griff einen unbeteiligten 26-jährigen Zeugen mit Pfefferspray an. Der Zeuge wurde leicht verletzt. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Am Samstagnachmittag wurde der Mitarbeiter eines Geschäftes im Outlet durch das Auslösen einer Alarmanlage auf einen Mann aufmerksam, der sich auffällig verhielt und das Geschäft mit einer prall gefüllten Einkaufstasche verließ. Als der Mitarbeiter den Unbekannten kurze Zeit später im Bereich der Toiletten des Centers ansprach, holte dieser plötzlich ein Reizstoffsprühgerät aus seiner Jackentasche und bedrohte den Angestellten. Der Mitarbeiter wich zurück und der Täter flüchtete. Daraufhin nahm der Angestellte mit etwas Abstand die Verfolgung auf und konnte sehen, wie der Täter dem 26-Jährigen, der sich dem Flüchtenden in den Weg stellen wollte, mit dem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht sprühte. Der Täter flüchtete in Richtung des Mittellandkanals. In Höhe der Straße An der Vorburg Ecke Maybachweg verlor der Angestellte den Flüchtenden aus den Augen.

Der Zeuge wurde durch das Reizgas leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Der Täter hatte eine untersetzte Statur, ein westasiatisches Erscheinungsbild und einen Vollbart. Er war bekleidet mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze, heller Mütze, dunklen Jeans und dunklen Schuhen. Des Weiteren hatte er eine große schwarze Tüte mit dem Aufdruck "Wellensteyn" bei sich. Da die Tasche sehr auffällig ist, hoffen die Ermittler, dass der Täter Passanten in dem Outlet oder im Bereich des Maybachweges aufgefallen ist. Eventuell ist der Täter dort in ein Auto gestiegen und wurde dort beobachtet.

Hinweise bitte an die Ermittler des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

