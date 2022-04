Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ahrensbök

Autofahrer betrunken in den Graben gerutscht

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14.04.2022) steuerte ein Autofahrer auf der L184 in Höhe Steindamm eine Feldzufahrt an, um kurz auszutreten. Dabei rutschte er mit seinem PKW in den Graben und blieb stecken. Bei dem Fahrer wurde Atemalkohol festgestellt.

Gegen Mitternacht befuhr ein 57-jähriger Eutiner mit seinem PKW Ford Focus die Landesstraße 184 von Ahrensbök in Richtung Stockelsdorf. Auf Höhe Steindamm lenkte er sein Fahrzeug nach rechts in eine Feldzufahrt. Dort wollte er sich seinerseits entledigen. Doch zuvor rutschte der Wagen in den Graben und setzte dort auf. Sachschaden entstand dabei nicht.

Eine Zeugin entdeckte den PKW und meldete dies der Rettungsleitstelle. Diese schickte die freiwillige Feuerwehr und einen Rettungswagen an den Einsatzort. Auch die Polizei wurde hinzugezogen. Während die Rettungskräfte keine Verletzungen ausmachen konnten, stellten die Polizisten des Polizeireviers Bad Schwartau eine verwaschene Aussprache und deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,14 Promille. Dem Eutiner wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

