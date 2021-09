Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall BAB 3

Am heutigen Dienstag Vormittag gegen 12:00 Uhr wurde de Feuerwehr Dinslaken zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der BAB 3 in Richtung Arnheim alarmiert. Zwischen der Anschlussstelle Dinslaken Nord und Hünxe ist es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW an einem Stauende gekommen. Vor Eintreffen der Feuerwehr, konnte sich die eingeklemmte Person selber befreien. Sie wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Nach ca. einer Stunde konnten die alarmierten Einheiten der Hauptwache, der Rettungsdienst sowie der Löschzug Stadtmitte und Oberlohberg wieder einrücken.

