POL-FL: Sörup: Diebstahl von Gasflaschen

Sörup (ots)

Bereits in der Nacht vom 08. auf den 09. Januar (Montag) wurden in der Zeit von 00:00 - 02:00 diverse Gasflaschen von dem Gelände eines Tierfutterhandels in Sörup gestohlen. Ein unbekannter Täter brach das Schloss zu einer Metallbox auf, die auf dem Parkplatz in der Bismarckstraße steht. Er entwendete ca. 30 Gasflaschen (5 und 10 Kg). Ersten Ermittlungen zu folge wurden die Flaschen mit einem VW Bus abtransportiert. Der Tatverdächtige wird als korpulent beschrieben. Er trug Arbeitskleidung (Blouson und zweifarbige Hose).

Hinweisgeber zur Tat oder dem Täter werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mittelangeln zu melden (Tel.: 04663-1710 oder Mail: mittelangeln.pst@polizei.landsh.de)

