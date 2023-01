Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Rantrum - Streit zwischen einem Fußgänger mit Kind und einem Mercedes Kastenwagenfahrer, Polizei sucht anderen Beteiligen, Zeugen und Hinweisgeber

Rantrum (ots)

Der Fahrer eines Mercedes Kastenwagens rief am vergangenen Mittwoch (18.01.23) gegen 07.45 Uhr die Polizei in die Straße Osterende in Rantrum. Als die Beamten vor Ort ankamen, erklärte der 36-Jährige, dass er soeben aus Richtung Husum in Richtung Oldersbek die 30er Zone der Straße Osterende befahren habe. Dort habe ein Mann sein Kleinkind über die Fahrbahn geschickt, welches dort wartete, während der Unbekannte sich, laut Angaben des Mercedesfahrers, auf die Fahrbahn stellte und somit den 36-Jährigen zum Anhalten zwang. Dann soll es zu Beleidigungen zum Nachteil des Mercedesfahrers gekommen sein und der Fußgänger soll gegen den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs getreten haben, bevor er mit seinem Kind in Richtung Husum weggegangen sei. Auslöser für dieses Verhalten des fremden Mannes soll die angeblich zu schnelle Fahrweise des Mercedesfahrers gewesen sein. Der Spiegel wurde durch den Tritt des Fremden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden vom mehreren hundert Euro.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-ca. 180 cm groß und schlank -Brillenträger -trug eine gelbe Warnweste.

Bei dem Kind handelte es sich vermutlich um einen ca. vierjährigen Jungen.

Der Fußgänger, bzw. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber wird/werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

