POL-FL: B5 Stedesand(Broweg - LKW verliert Eisen- und Metallteile, mehrere Fahrzeuge beschädigt, Polizei sucht Verursacher

B5 Stedesand/Broweg (ots)

Am Montagmorgen (23.01.23), um 07.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 5 (außerhalb geschlossener Ortschaften) in Stedesand, Ortsteil Broweg, auf der Brücke der Lecker Au zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Geschädigten. Den ersten Ermittlungen zufolge hat ein Lkw mehrere, schwere Eisen-bzw. Metallteile verloren, welche sich auf der Fahrspur in Richtung Norden verteilten. Nach jetzigen Erkenntnissen fuhren mindestens drei Kraftfahrzeuge über diese verlorenen Teile. An den betroffenen Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zum noch zu ermittelnden Unfallverursacher werden beim Polizeirevier Niebüll (Tel.: 04661/4011-0) entgegengenommen. Sofern sich weitere Geschädigte noch nicht polizeilich gemeldet haben, werden diese gebeten, sich zeitnah als Unfallbeteiligte bei der Polizei zu melden.

