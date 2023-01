Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mohrkirch: Dunkler Kombi nach Unfall gesucht

Mohrkirch (ots)

Sonntagabend (22.01.23) kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Mohrkirch. Eine Autofahrerin fuhr auf der Straße "Krämersteen" in Richtung Satrup. Aus der Straße "Schweden" kam ein dunkler Pkw-Kombi und bog in den "Krämersteen" ein, ohne auf die vorfahrtberechtigte VW-Fahrerin zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der VW wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer des Kombis fuhr weiter Richtung Satrup.

Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber zum Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Steinbergkirche zu melden (Tel.: 04632-8761680 oder Mail: steinbergkirche.pst@polizei.landsh.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell