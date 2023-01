Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Beim Rangieren angefahren, Verursacherin meldet sich bei der Polizei, angefahrenes Fahrzeug wird gesucht

Husum (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.01.23), gegen 13.15 Uhr, fuhr die Fahrerin eines VW Busses vor dem Haupteingang des Klinikums im Erichsenweg in Husum beim Rangieren leicht gegen ein anderes parkendes Fahrzeug. Sie merkte sich das Kennzeichen des PKW und meldete den Vorfall ca. 1,5 Stunden später telefonisch der Polizei. Leider hat sich beim Ablesen des Kennzeichens ein Fehler eingeschlichen, so dass das angefahrene vermeintlich beschädigte Auto bisher nicht ermittelt werden konnte. Vermutlich handelte es sich jedoch um einen dunkelgrauen VW. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber zu dem anderen PKW werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeirevieres in Husum unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

