Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Westerhever - Einbruch in Ferienhaus in der Dorfstraße, Einbrecher stehlen Elektrogeräte der Einbauküche, Polizei sucht Zeugen

Westerhever (ots)

In der Zeit vom 29.12.22 bis 17.01.23 wurde in ein Ferienhaus in der Dorfstraße in Westerhever eingebrochen. Die Täter gelangten ins Innere des Hauses, indem sie zuvor ein Fenster gewaltsam öffneten. Es wurden Elektrogeräte der Einbauküche des Ferienhauses entwendet: Ein Geschirrspüler und ein Herd/Backofen, beide vom Hersteller AMICA EHC, sowie ein Waschbecken des Herstellers Respekta und eine Waschtischarmatur der Firma Grohe wurden ausgebaut und abtransportiert. Hierzu müssten die Einbrecher zumindest ein Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger genutzt haben. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchs übernommen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 an die Ermittler zu wenden. Vielen Dank!

