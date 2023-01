POL-FL: Klixbüll/Leck - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 199, 14-jähriger Schüler von Auto erfasst

Tetenbüll (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag (15.01.23) bis Montagmorgen (16.01.23) wurde in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus im Norderheverweg in Tetenbüll eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten in das Haus, indem sie zuvor ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Haus wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. ...

