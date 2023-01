Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning - Diebstähle von Weidetoren und Weidezaungeräten, Polizei sucht Zeugen

Tönning (ots)

In den letzten Monaten wurden mehrfach Eisentore, bzw. Eisenhecken und Weidezaungeräte von Viehkoppeln entwendet. Zuletzt in der Nacht vom letzten Donnerstag (12.01.23) auf Freitag (13.01.23) im Langer Weg in Tönning. Hier wurden fünf Eisenhecken entwendet die dafür sorgen, dass die dort laufenden Schafe nicht auf die Fahrbahn laufen können. Dem Landwirt entstand dadurch ein Schaden von mindestens 600 Euro. Die Polizei in Tönning hat die Ermittlungen dieses Diebstahls aufgenommen und fragt: Gibt es weitere Geschädigte? Wer hat im o.g. Zeitraum Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit diesem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04861-6170660 zu melden. Vielen Dank!

