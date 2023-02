Polizei Gütersloh

POL-GT: Kirmes in Versmold insgesamt friedlich

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Wie zu erwarten strömten am Wochenende zahlreiche Bürgerinnen und Bürger auf den St. Petri-Markt, welcher im Volksmund "Sünne Peider" genannt wird. Die Polizei ist mit dem Verlauf der Kirmes grundsätzlich zufrieden. Es gab an den drei Tagen lediglich wenige Anlässe polizeilich einzuschreiten.

Ein 23-jähriger Versmolder erhielt von den eingesetzten Polizeibeamten am Freitagabend (24.02., 21.30 Uhr) einen Platzverweis, nachdem er anderen Kirmesbesuchern gegenüber verbal aggressiv worden ist. Auch die Polizisten wurden Zeugen seiner zunächst verbalen Aussetzer. Er beleidigte sie massiv, nachdem er von ihnen einen Platzverweis für den Bereich der Münsterstraße erhielt. Zur Durchsetzung des Platzweises wurde der 23-Jährige daraufhin in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich und versuchte die Beamten zu treten. Letztendlich wurde er in das polizeiliche Gewahrsam nach Gütersloh gefahren. Dort nüchterte er aus. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend (25.02., 22.50 Uhr) kam es im Bereich Brüggenkamp/ Münsterstraße zu vor einer Kneipe einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Dabei erlitt ein 29-Jähriger leichte Verletzungen. Als ein 37-Jähriger Versmolder eigenen Angaben nach schlichtend eingreifen wollte, wurde durch einen Schlag aus der Gruppe heraus verletzt. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen zur Behandlung gefahren.

Ein bislang namentlich nicht bekannter Täter trat einem 21-jährigen Mann im Biergarten eines Lokals an der Münsterstraße am frühen Sonntagmorgen (26.02., 03.45 Uhr) unvermittelt ins Gesicht. Dadurch verletze er den Versmolder. Nach dem Tritt verließ der Mann das Lokal. Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine rote Mütze.

Zeugenangaben zu den Vorfällen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell