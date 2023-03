Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW - Fahrzeug zerkratzt

Linz, Altenbachstraße (ots)

In der Nacht vom 28.02. auf den 01.03.2023 wurde ein geparkter PKW in der Altenbachstraße in Linz beschädigt. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte die rechte Fahrzeugseite. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Linz entgegen.

