Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am frühen Dienstagabend befuhr ein Lkw die B 42 zwischen Unkel und Rheinbreitbach in Fahrtrichtung Bonn, ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Vettelschoß befuhr die B 42 in entgegengesetzter Richtung. Als sich beide Fahrzeuge begegneten, fiel ein größerer Stein von der Ladefläche des Lkw und beschädigte den vorbeifahrenden Pkw am Kotflügel. Der Lkw fuhr weiter, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Nähere Angaben zum flüchtigen Lkw und dem Fahrzeugführer konnte der Geschädigte nicht machen. Nach seinen Angaben handelte es sich um ein rotes Fahrzeug ohne Plane und Aufschrift. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell