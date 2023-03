Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrolle in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am Dienstag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus zur Mittagszeit in der Schulstraße in Dierdorf eine Schulwegkontrolle durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei 30 kontrollierten Fahrzeugführerinnen / Fahrzeugführern sind 6 Kinder nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen.

