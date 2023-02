Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfällen

Neuwied (ots)

Am Dienstag, den 28.02.2023, kam es in der Linzer Straße in Unkel gegen 16:50 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, die im baustellenbedingten Rückstau auf die Einfahrt in den Kreisverkehr im Bereich des Vorteilcenters warteten. Die beiden Beteiligten stellten den Unfallhergang komplett gegensätzlich dar. Während eine Partei behauptete, dass ihr der Unfallgegner hinten aufgefahren sei, erklärte die andere Partei, dass der vor ihr wartende Pkw plötzlich zurückgesetzt habe. Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.

Am Dienstag, den 28.02.2023, kam es gegen 17:30 Uhr auf der B 42 im Bereich Unkel zu einem Verkehrsunfall durch herabfallende Ladung. Ein Lkw, der die B 42 von Bad Honnef aus kommend in Fahrtrichtung Linz befuhr, verlor in der Ortslage Unkel einen großen Bruchstein, der von der Ladefläche fiel und in der Folge einen Pkw im Gegenverkehr beschädigte. Bei dem Lkw soll es sich um ein großes Baustellenfahrzeug in roter Farbe mit einer Kipper-Ladefläche ohne Plane gehandelt haben. Zeugen, die nähere Angaben zum unfallverursachenden Lkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.

Rückmeldungen bitte an

Polizeiinspektion Linz am Rhein Am Konvikt 1 53545 Linz am Rhein Telefon: 02644 9430

