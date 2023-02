POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 27.02.2023, gegen 20.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Pkw Ford Kuga. An dem, in der Schützenstraße in Altenkirchen abgestellten Fahrzeug wurde der Lack zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr