POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 27.02.2023, gegen 20.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Pkw Ford Kuga. An dem, in der Schützenstraße in Altenkirchen abgestellten Fahrzeug wurde der Lack zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

