POL-PDNR: Feuerlöscher unbefugt bei einer Karnevalsveranstaltung geleert - Zeugenhinweise gesucht

Roßbach (Wied) (ots)

In der Nacht vom 11.02.2023 auf den 12.02.2023 kam es im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung in der Wiedhalle in Roßbach (Wied) zu einem gemeinschädlichen Sachbeschädigungsdelikt. Gegen 03:00 Uhr wurde in der Sektbar ein Pulver-Feuerlöscher von einem oder mehreren Täter/-n unbefugt geleert. Durch flüchtende Gäste gingen zudem noch mehrere Gläser zu Bruch. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf die Identität des / der Täter/-s der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

