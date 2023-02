Unkel, B42 (ots) - Am 27.02.2023, gegen 09 Uhr, wollte ein PKW-Fahrer ein Tankstellengelände in Unkel verlassen und auf die B42 in Fahrtrichtung Neuwied einbiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten PKW auf der Bundesstraße und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des bevorrechtigten PKW wurde dabei leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

