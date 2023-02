POL-PDNR: Verkehrsunfall

Linz am Rhein (ots) - Am Morgen des 27.02.2023 kam es auf der Linzhausenstraße in Linz zu einem Auffahrunfall. Ein vorausfahrender Transporter musste an einem Fußgängerüberweg anhalten. Die nachfolgende PKW-Fahrerin erkannte das zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden und er musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Verkehr auf der B42 ...

