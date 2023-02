Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jähriger greift Reisende verbal und körperlich in der S-Bahn an und tritt anschließend Bundespolizisten in den Bauch

Stuttgart (ots)

Am Sonntag (05.02.2023) kam es gegen 00:00 Uhr in der S-Bahnlinie 5 von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Nordbahnhof zu einem Angriff auf eine Reisende und im weiterem Verlauf zu einem Übergriff auf einen Bundespolizisten. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 39-jährige nigerianische Staatsangehörige in der S-Bahn zunächst eine weibliche Geschädigte verbal und dann auch körperlich durch schubsen attackiert haben. Laut aktuellen Erkenntnissen schlug dann der Begleiter der Reisenden, ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger, den Angreifer mit der Faust in sein Gesicht. Bundespolizisten, die durch den Lokführer alarmiert wurden, konnten die drei beteiligten Personen am Nordbahnhof feststellen. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der offensichtlich alkoholisierte 39-jährige Beschuldigte zunehmend aggressiver. Er verweigerte weiterhin aktiv das Mitwirken an den polizeilichen Maßnahmen, weshalb ihm Handschellen angelegt und er mit dem Dienst-KFZ zum Bundespolizeirevier verbracht wurde. Auf der Fahrt dorthin beschimpfte er die Beamten vehement und trat mit seinem Fuß den ihm gegenübersitzen Beamten in den Bauch. Der Beamte erlitt dadurch Schmerzen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der Beschuldigte verbrachte die Nacht wegen seiner anhaltenden Aggressivität und aufgrund seiner Alkoholisierung in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei. Die Geschädigte und ihr Begleiter konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Nordbahnhof verlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer wechselseitigen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten dauern an

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell