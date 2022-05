Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Offenburg, Elgersweier (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Dienstagmorgen zu zwei Verletzten und einem Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro geführt. An der Kreuzung zweier Feldwege im Bereich der Nikolaus-Fässler-Straße sind kurz vor 8 Uhr ein Mercedes Vito und ein Mitsubishi zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte hierbei der Fahrer des Vito die Vorfahrt des von rechts herannahenden Mitsubishi-Lenkers missachtet haben. Der Aufprall war derart heftig, dass sich der Vito überschlagen hat und in einem dortigen Graben zum Liegen kam. Beide Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Nach einer ersten Einschätzung der Beamten der Verkehrspolizei Offenburg dürfte beide Fahrzeuge Totalschaden erlitten haben.

