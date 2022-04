LPI-SHL: Aufgebrochener Container

Haindorf (ots) - Im Zeitraum von Ostersamstag, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Starkstromkabel in der Straße "Am Sportplatz" in Haindorf. Dieses war von einem Baustromkasten zu einem dort befindlichen Rohbau verlegt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

