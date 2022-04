LPI-SHL: Kabeldiebe am Werk

Bad Salzungen (ots) - Dienstagabend erstattete ein 39-Jähriger eine Diebstahlsanzeige auf der Polizeidienststelle in Bad Salzungen. Ein Unbekannter entwendete zur Mittagszeit das E-Bike seiner Frau, welches vor einem Blumenladen in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen abgestellt war. Trotz Sicherheitsschloss gelang es dem Dieb das Fahrrad unbemerkt an sich zu nehmen und zu flüchten. Es handelt sich um eine graues E-Bike der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 140. Wer kann ...

