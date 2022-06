LPI-G: 15-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Weida (ots) - Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am Freitagabend gegen 19:00 Uhr ein Seat Ibiza im Stadtgebiet Weida gemeldet, dessen Fahrerin offensichtlich nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Beim Versuch des "Nachtankens" in einem Verbrauchermarkt in der Geraer Straße in Weida, wurde die Fahrerin durch zwei Zeugen, denen die erhebliche Alkoholisierung auffiel, an der Weiterfahrt gehindert. Die ...

