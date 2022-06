Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Coffee with a Cop am 28. Juni 2022 in Gera

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Wollten Sie schon immer mal bei einem Kaffee, einem Latte Macchiato oder einem anderen Heißgetränk ungezwungen mit den Polizist*innen Geras ins Gespräch kommen? Die eine Frage stellen, die Ihnen immer wieder in den Sinn kommt, wenn Sie einen Streifenwagen sehen? Oder einfach herausfinden, wer die Frauen und Männer in den Uniformen sind und was sie täglich leisten? Dann besuchen Sie uns am 28. Juni 2022 von 12.00 - 16.00 Uhr auf der Eventfläche vor dem Kultur- und Kongresszentrum in Gera. Gerne stehen Ihnen die Kolleg*innen aus Schutz- und Kriminalpolizei sowie der Einsatzunterstützung Rede und Antwort. Auf die Getränke laden wir Sie natürlich ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell