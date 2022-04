POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Nicht ohne Grund geflüchtet

Karlsruhe (ots) - Ein Unfall an der Ampel an der Kreuzung Bundesstraße 293 und Bundesstraße 35 in Bretten ereignete sich am Freitagabend. Ein offenbar betrunkener Autofahrer war rückwärts gegen den hinter ihm Wartenden gefahren. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden. Gegen 21.40 Uhr musste ein 48-Jähriger mit seinem Auto an der Ampel in Bretten warten. Plötzlich fuhr der vor ihm Haltende rückwärts und damit ...

mehr