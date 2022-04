Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Unfall zwischen Radfahrern am Erlichsee - 57-Jährige schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Kopfverletzungen zog sich eine 57-Järhige Radfahrerin am Freitagnachmittag auf einem Radweg entlang des Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen zu. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinik gebracht werden.

Eine siebenköpfige Radfahrergruppe fuhr gegen 14.15 Uhr hintereinander den Radweg entlang des Erlichsee in Verlängerung der Schützenstraße. Die letzten beiden Radfahrer fuhren wohl kurz nebeneinander als eine 57-jährige Radfahrerin entgegenkam. Ein 25-Jähriger touchierte wohl beim Einscheren hinter der Gruppe das Rad seines Mitfahrers, sodass dieser kurz nach links lenkte. In diesem Moment passierte die 57-Jährige wohl die beiden letzten der entgegenkommenden Gruppe und stieß mit dem letzten Radfahrer zusammen. Beide stürzten. Die Frau musste schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden. Sie trug zum Unfallzeitpunkt ihren Fahrradhelm.

Der 25-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher war wohl leicht alkoholisiert. Ihm wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen.

Beide Fahrräder wurden durch den Unfall leicht beschädigt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell